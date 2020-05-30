Подбор и приобретения имущества на аукционах по всей России

Мы работаем для удобства клиентов, каждый день в году. Найдем и приобретем для вас авто-мототехнику, спецтехнику, недвижимость, земельный участок, вторсырье, черный и цветной лом, оргтехнику и прочее имущество. Если есть у вас товар или предлагаете услуги, подберем для вас тендер.
Галерея наших наших участии
Местонахождение: Архангельская область
Начальная цена 239 097,19 ₽
Дата и время окончания подачи заявок 30.05.20
Местонахождение: Приморский край
Начальная цена 564 167,00 ₽
Дата и время окончания подачи заявок 25.05.2023
Местонахождение: Алтайский край
Начальная цена 71 774,49 ₽
Цена отсечения 35 887,24 ₽
Дата и время окончания подачи заявок 16.05.2023
Местонахождение: ЯНАО
Начальная цена 36 400,00 ₽
Дата и время окончания подачи заявок 25.05.2023
Реализация движимого имущества CHEVROLET TRAILBLAZER, 2003 г.в
Местонахождение: Ростовская область
Начальная цена: 402 000 рублей
Крошка резиновая черная (серая) , упакована в мешки 25кг. Общий вес 20 тонн.
Крошка резиновая фракция 2-4мм. (Продажа)
Местонахождение: Краснодарский край
запрос цена на приобретение
Бензопила марки STIHL MS 180
Местонахождение: Тамбовская область
Начальная цена: 899 рублей
Металлолом 1 439 т.
Местонахождение: Ханты-Мансийский АО
запрос цена на приобретение
Древесина объёмом 1729 куб. м.(сосна, ель, береза, осина, ольха серая)
Местонахождение: Вологодская область
Начальная цена: 195 614,55 рублей
Гараж, площадью 18,6 кв.м.
Местонахождение: Амурская область
Начальная цена: 178 585 рублей
Ключевое преимущество нашей команды заключается в помощи клиенту на всех этапах. Специалист расскажет вам всю самую важную информацию об аукционе, поможет выбрать и расскажет об особенностях приобретения.
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