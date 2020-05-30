Подбор и приобретения имущества на аукционах по всей России

Мы работаем для удобства клиентов, каждый день в году. Найдем и приобретем для вас авто-мототехнику, спецтехнику, недвижимость, земельный участок, вторсырье, черный и цветной лом, оргтехнику и прочее имущество. Если есть у вас товар или предлагаете услуги, подберем для вас тендер.