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Подбор и приобретения имущества на аукционах по всей России

Мы работаем для удобства клиентов, каждый день в году. Найдем и приобретем для вас авто-мототехнику, спецтехнику,  недвижимость, земельный участок, вторсырье, черный и цветной лом,  оргтехнику и прочее имущество. Если есть у вас товар или предлагаете услуги, подберем для вас тендер.

RFPOISKOVIK - выбор профессионалов

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Новые лоты

Моторная лодка Orionboat, модель 48, заводской номер 001419, год выпуска 2021, 1 шт. + Маломерное судно – лодка «Казанка 5М2», бортовой номер Р3355АР, лодка серого цвета, 1 шт. + Лодка марки «Казанка» с регистрационным номером Р0741АБ, бортовой номер затерт (частично читаем), 1 шт. + Моторная лодка «WR-470A», бортовой номер Р38-34АР, цельносварная, алюминиевая, уникальный идентификатор судна (номер IMO) отсутствует, 1 шт. Единый лот.

Местонахождение: Архангельская область

Начальная цена 239 097,19 ₽

Дата и время окончания подачи заявок 30.05.20

Маломерное судно «YAMAHA FR- 27» 1990 года выпуска

Местонахождение: Приморский край

Начальная цена 564 167,00 ₽

Дата и время окончания подачи заявок 25.05.2023

Запасные части к автомобилям «УАЗ»

Местонахождение: Алтайский край

Начальная цена  71 774,49 ₽

Цена отсечения 35 887,24 ₽ 

Дата и время окончания подачи заявок 16.05.2023

Снегоход Yamaha VK10D АРЕНДА

Местонахождение: ЯНАО

Начальная цена  36 400,00 ₽

Дата и время окончания подачи заявок 25.05.2023

Реализация движимого имущества CHEVROLET TRAILBLAZER, 2003 г.в

Местонахождение: Ростовская область

 Начальная цена: 402 000 рублей

Крошка резиновая черная (серая) , упакована в мешки 25кг. Общий вес 20 тонн.
Крошка резиновая фракция 2-4мм. (Продажа)

Местонахождение: Краснодарский край

запрос цена на приобретение

Бензопила марки STIHL MS 180

Местонахождение: Тамбовская область

Начальная цена: 899 рублей

Металлолом 1 439 т.

Местонахождение: Ханты-Мансийский АО

запрос цена на приобретение

Древесина объёмом 1729 куб. м.(сосна, ель, береза, осина, ольха серая)

Местонахождение: Вологодская область

Начальная цена: 195 614,55 рублей

Гараж, площадью 18,6 кв.м.

Местонахождение: Амурская область

Начальная цена: 178 585 рублей

Помощь эксперта

Ключевое преимущество нашей команды заключается в помощи клиенту на всех этапах. Специалист расскажет вам всю самую важную информацию об аукционе, поможет выбрать и  расскажет об особенностях приобретения.

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